بعد ثلاثيته في ليدز ..هيثم غراب  يبدع في رسم صورة لمحد صلاح

ظهر الفنان التشكيلي والمصمم هيثم غراب في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا ليتحدث عن العلاقة بين الفن التشكيلي والجرافيك والخط العربي لافتا إلى أنه استطاع التميز في المجالات الثلاثة بجانب موهبة النحت

. وقال الفنان التشكيلي هيثم غراب إن الفنون بالنسبة له حياة، مستشهدا بمقولة "لن تبدع إلا فيما تعشق". وأضاف غراب أن الهواية تحتاج أولا للمارسة بعد العشق للوصول إلى الإبداع. وتذكر الفنان التشكيلي موقف حدث له خلال دراسة الابتدائية حينما شاهد "حُصانا" بالطريق، فأخذ يتابعه طوال الطريق سيرا على الأقدام وقام برسمه في الشارع

. وتحدث عن قواعد رسم البورتريه، والتي تأتي أهمها طريقة الإضاءة، والألوان، والحالة التي يريد نقلها عن الموديل، متمثلة في المدارس الفنية المتعددة. وأكد غراب أنه درس بكلية الفنون الجميلة بجانب دراسة فن الخط العربي، لافتًا إلى أن التدرب على الرسم السريع يأتي بالتدريب، والطبيعي أن يكون وقت رسم البورتريه حوالي 6 ساعات، لكن مع الممارسة يصل إلى أقل من ربع الساعة، مشيرا إلى أنه يستطيع رسم الموديل بشكل كاريكاتوري، معتبرا هذا النوع من الفن من أصعب الفنون وهو بمثابة تحدي كبير لإظهار الشخص أو الموديل بشكل مختلف لكن بملامح كاريكاتورية. وفي نهاية الحلقة في بضع دقائق قام الفنان هيثم غراب برسم النجم العالمي محمد صلاح بالمقلوب في لافتة لاقت إعجاب كل من تواجد بالاستوديو بشكل خاص، ومشاهدي الحلقة بشكل عام.