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مى كساب تدعم رضوى الشربيني بعد دفاعها عن المحجبات

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وجهت الفنانة مي كساب الدعم للإعلاميه رضوى الشربيني بعد دفاعها عن المحجبات في برنامجها وتحويلها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام.
وكتبت مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‎#ادعم_رضوى_الشربيني".
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيقا عاجلا مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها من خلال برنامجها "هي وبس".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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