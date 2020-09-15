أحمد فهمي يكشف عن سبب تبرعه لمركز الأورام بالفيوم

وساهم "فهمي" في التبرع بمبلغ مادي كبير، وطلب عدم الإفصاح به وذلك ما صرح به في حواره مع برنامج "et بالعربي".
وأضاف "فهمي" بأنه التبرع لم فضل منه ولكن واجب اتجاه المرضي والمصابين.
يذكر أن آخر أعماله مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام
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