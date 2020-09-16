وأعلنت منة فضالي عن ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت :"فيلم زنزانة سبعة من بكرة في جميع دور العرض ، إن شاء الله دعواتكم وربنا يوفقنا جميعاً ومبروك لكل زملائي تمنياتي بالنجاح للجميع من أكبر لأصغر حد في الفيلم لأننا تعبنا فعلاً وربنا كريم" .
فيلم "زنزانة 7" وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى إخراج إبرام نشأت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غداً.. عرض فيلم "زنزانة 7" بجميع دور العرض السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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