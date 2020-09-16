أحمد حلمي يكشف عن أكثر موقف محرج تعرض له بسبب أحد معجبيه

حل الفنان أحمد حلمي، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" عبر dmc في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج.
وكشف حلمي خلال اللقاء عن أكثر موقف محرج تعرض له وكان بسبب أحد معجبيه الذي فاجأه برغبته في التقاط صورة معه.
وأضاف حلمي أنه طلب منه أن ينتظر حتى يغسل يده لأنه كان يتناول وجبة سمك في أحد الأماكن ولكن هذا المعجب صمم على التقاط الصورة وبالفعل نفذ حلمي رغبته.
يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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