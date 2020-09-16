في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة سلسلة أفلام إسماعيل يس الخاصة بالقوات المسلحة

تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا إسماعيل يس، واحدًا من أهم النجوم في مصر، وإلى جوار الابتسامة التي رسمها على وجوه الجميع.

كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يؤسس لبناء جيش قوى بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، لذا طلب من إسماعيل يس تقديم سلسلة أفلام "تحبب" الشعب في الجيش والتطوع للتجنيد.

هذه الأفلام لم تكن كأي عمل فني آخر، وخضعت لرقابة صارمة من رئاسة الجمهورية، وحملت رسائل خاصة للشعب، وأكبر دليل على ذلك أننا تعلمنا منها حب الوطن، وأن الجندية المصرية شرف لكل مواطن.

كما تؤثر هذه الأفلام في شخصية المشاهد، إذ تحوله من شخص مدني ليس لديه هدف، إلى عسكري بعد انضمامه للقوات المسلحة، ليصبح رجلًا يعتمد عليه.

سلسلة أفلام الجيش أو البوليس طلب منه تنفيذها بالصورة التي قدمت بها، وذلك بهدف مخاطبة الشعب بطريقة تحببه في التجنيد، وأسهل طريقة لتحقيق ذلك كانت الكوميديا.

كان يدخل فى بداية العمل مجندًا خائفًا صاحب شخصية ضعيفة، ليخرج من الجيش وهو صاحب شخصية جادة وقوية وسوية وإيجابية، وهذا ما يتصف به جيشنا العظيم، يدخله الشباب ليخرجوا منه رجالًا يقودون البلد نحو الأمام.

كان جمال عبد الناصر، يحب تلك الأفلام بصورة كبيرة، واعترف له شخصيًا بذلك، بحكم العلاقة التي كانت تربط بين الاثنين الفنان والرئيس.

وهذا ما انعكس على تكريم إسماعيل يس، من جمال عبد الناصر، أكثر من مرة. وحضر الرئيس عبدالناصر عددًا كبيرًا من افتتاح هذه الأفلام، وكان أبرزها العرض الخاص لفيلم "إسماعيل يس في الجيش"، بسينما "ديانا" في منطقة وسط القاهرة.

