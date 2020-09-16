أخبار الفن| ريم البارودي تكذب تصريحاتها عن أحمد سعد.. محمد رمضان يستفز جمهوره من جديد

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

خرجت الفنانة ريم البارودى عن صمتها بعد التعليق المنسوب لها عقب خضوع زوجها السابق أحمد سعد لعملية تجميل مؤخرا.

كشف الساحر عزام عن حقيقة ارتباطه بالفنانة سهام جلال ، بعد تداول شائعات عن ارتباطهما رغم فارق العمر بينهما.

يواصل النجم محمد رمضان استفزاز محبيه باستعراض ما يملكه من سيارات ومقتنيات وكان آخرها قضائه ليلة في أوتيل في دبي وصلت تكلفتها إلى 40 ألف دولار أمريكي.

شارك النجم الكبير عمرو دياب، جمهوره مقطع فيديو من حفلة الناجح الذي أقيم أمس الاثنين، على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا العالمية.

نشرت فيفي عبده صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر المخرج مجدى الهواري، مجموعة صور من أمام الأهرامات، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

جمع المخرج محمد العدل عدد من لاعبى فريق الزمالك وهم حارس المرمى جنش وشيكابالا مع محمد عبد الشافى، ونجم الأهلى مؤمن زكريا في صورة واحدة.