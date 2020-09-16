نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده إسماعيل ياسين.. كيف كون مع أبو السعود الإبياري الثنائي الأشهر في عالم الكوميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الكوميديا أبو ضحكة جنان الفنان الكبير إسماعيل ياسين، الذي خط قلوب الجمهور بخفة ظله.

كون الفنان الراحل ثلاثيًا من أهم الثلاثيات في تاريخ السينما المصرية مع المؤلف “أبو السعود الإبياري” والمخرج “فطين عبد الوهاب”، وقدم أكثر من 482 فيلمًا من أبرزها “إسماعيل يس في الجيش” و”إسماعيل يس في الأسطول” و”إسماعيل يس في مستشفى المجانين” و”ابن حميدو” و”العتبة الخضراء” و”الستات ما يعرفوش يكدبوا” و”ملك البترول” و”المجانين في نعيم”.

كما ساهم في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري وكون فرقة عام 1954م تحمل اسمه بشراكة توأمه الفني أبو السعود الإبياري، والتي ظلت تعمل على مدي 12 عامًا قدم من خلالها ما يزيد علي 50 مسرحية بشكل شبه يومي.

ولكن تعثر المشوار الفني للفنان إسماعيل يس، في العقد الأخير من حياته نتيجة إصابته بمرض القلب، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده عن الفن وانحساره عن الأضواء تدريجيًا، كما تراكمت عليه الضرائب وأصبح مطاردًا بالديون حتى تم الحجز علي العمارة التي بناها بكفاح عمرة ليخرج من رحلة كفاحه الطويلة خالي الوفاض، فاضطر إلى حل فرقته المسرحية عام 1966م ثم سافر إلى لبنان وعمل مرة أخري كمطرب للمنولوج.

وعندما عاد إلى مصر محطمًا كسيرًا عمل في أدوار صغيرة لا تتناسب مع تاريخه الحافل حتى وافته المنية يوم 24 مايو 1972م إثر أزمة قلبية حادة، قبل أن يستكمل دوره الأخير في فيلم بطولة “نور الشريف”، تاركًا على الرغم من زواجه 3 مرات ولدًا وحيدًا هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”.