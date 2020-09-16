أحمد فهمي ينفي إصابة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا

نفى النجم أحمد فهمي، إصابة زوجته، الفنانة هنا الزاهد، بفيروس كورونا، وذلك خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".
أوضح "فهمي" خلال الحوار، أن المسحة التي أجرتها هنا الزاهد، جاءت سلبية، وأن ما تشعر به هو نزلة برد .
يُذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".
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