ريم البارودي تكشف حقيقة إساءتها لطليقها أحمد سعد بعد إجرائه عملية تجميل

ريم البارودي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة بسبب تعليق منسوب إليها حمل بعض جمل السخرية والإساءة إلى طليقها أحمد سعد بعد تداول صور له بعد إجرائه عمليات تجميل في وجهه.

ريم البارودي توضح حقيقة التعليق المسيء لأحمد سعد

وأصدرت ريم البارودي بيان على حسابها بانستقرام للرد على الانتقادات والجدل بسبب التعليق المنسوب إليها على احدى الصفحات بفيسبوك والتي نشرت صورة للفنان أحمد سعد بعد إجرائه عملية تجميل وعدة تعديلات بوجهه، وتداول الجمهور التعليق والذي صدم البعض بسبب السخرية اللاذعة والإساءة من أحمد سعد.

ريم البارودي تتصدر مواقع التواصل بسبب أحمد سعد

ونفت ريم البارودي صحة التعليق وأكدت عدم علاقتها به، وقالت في بيانها:" بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.. صدق الله العظيم، نسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء، وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائياً، ومن هذا المنطلق أؤكد أنني لست من هذه النوعية ولا اتعامل بهذا الأسلوب فضلا عن احترامي لنفسي وتربيتي".

وأضافت ريم البارودي:"أهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم وأخيرا.. سلاما عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة".

أحمد سعد وريم البارودي يثيران الجدل مجدداً

وتصدر أيضاً أحمد سعد مواقع التواصل بعدما تداول الجمهور صور له بعد عملية التجميل التي خضع لها، وقال في فيديو له تعليقاً على الضجة التي أثيرت حوله إنه لم يجر عملية تجميل، ولكنه خضع فقط لجراحة في الفك بسبب وجود عيب خلقي به، وكان يؤثر على شكله في التصوير وكان يضطر لإطلاق لحيته من إجل إخفاء ذلك العيب قبل ان يقترح عليه طبيب أن يجري عملية لإصلاح ذلك الأمر فقط.

وأطلق أحمد سعد أغنية جديدة في الفترة الأخيرة بعنوان "بصرة"، والتي لاقت إشادة من قبل متابعيه، وذلك بعد أغنيته مع حسن شاكوش "100 حساب"، والتي طرحها في بداية موسم الصيف.