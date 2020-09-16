خطف نجما السعودية عبد المجيد عبد الله ورابح صقر الأنظار عبر موقع التغريدات تويتر بقوة صداقتهما، بعدما نشر عبد المجيد عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، صورة قديمة تجمعهما من إحدى المناسبات. وعلّق عبد المجيد عبد الله على الصورة بالقول: “موفق يابو صقر فألبومك وهذي إحدى ذكرياتنا كل الحب”. ورد رابح صقر على تغريدة صاحب “يا طيب القلب” بالقول: “الله يسعدك يا ابو عبدالله ومنتظرين ألبومك الجديد”. جدير ذكره أن هناك علاقة صداقة قائمة على الإحترام والتقدير المتبادل تجمع بين النجمين السعوديين عبد المجيد عبد الله ورابح صقر منذ سنوات عديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد المجيد عبد الله ورابح صقر يرفعان منسوب التشويق عبر تويتر بصداقتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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