أحمد سعد يتخطى ربع مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "بصرة"

وتخطت أغنية “بصرة” ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب وهي من كلمات مصطفي حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.
ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرا من قبل عشاق أحمد سعد ممن أشادوا بجمال الكلمات والألحان وأثنوا على أداءه الرائع.
وتقول كلمات الاغنية “كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيه يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس
من جانب آخر، كان أحمد سعد قد أعلن عن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.
وكتب: “النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي…حد فهم قصدي ايه؟”.
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