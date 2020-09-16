في ذكري ميلاد ليلى نظمي.. قصة تورطها في قضية وتغريمها 45 ألف جنيه

يوافق اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مرسي محمد نظمي، الشهيرة بالفنانة ليلى نظمي، الـ75 فقد ولدت بالإسكندرية في 16 سبتمبر عام 1945.

وتعتبر ليلى نظمى نقطة تحول حقيقية فى مسار الغناء الشعبى، فاستطاعت الفتاة التى درست فى معهد الموسيقى، ونالت الدكتوراه فى الفلكلور، وكانت توثق أغنيات الأفراح والمناسبات، ونافست أغنياتها يوما كوكب الشرق فى المبيعات.