مسرحية ساهمت في شفائه من جلطة بالقلب و3 أعمال عكست عشقه للأطفال.. ما لا تعرفه عن فؤاد المهندس في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس، صاحب لقب الأستاذ ومحبوب الجماهير.
كان فؤاد المهندس، عاشقا للأطفال وهو ما ظهر جليًا في اعماله، ففي مسرحية "أنا فين وأنتي فين" قدم اغنية "رايح اجيب الديب من ديله" وايضًا قدم مسرحية "هالة حبيبتي" للأطفال.
من خلالها القى الضوء على المعاملة السيئة التي يتلقاها الأطفال في الملاجئ، كما قدم "فوازير عمو فؤاد" على مدار سنوات طويلة وكان يتابعها الأطفال في مصر والعالم العربي.
أثناء تقديمه مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنانة القديرة أمينة رزق، والنجمة شويكار، أكد له الأطباء بأنه اصيب بجلطة في القلب إلا انه شفي منها بسبب حبه للمسرح.
وعلى الرغم من أن "المهندس" لم يكن مطربًا لكنه قدم العديد من الأغنيات في اعماله حيث كان رئيسًا لفرقة الإنشاد وهو في المدرسة.
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