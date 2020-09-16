استديوهات مارفل تعلن ضم نجم جديد لأفلامها بشخصية شر رئيسية

أحمد جمال أحمد

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أعلنت استديوهات مارفل عن شخصية الشر الرئيسية التي سيواجهها نجوم عالم مارفل السينمائي في المستقبل، بعد شخصية "ثانوس" الشهيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الشخصية تحمل اسم kang the conqueror، وسيكون الظهور الأول لها خلال الجزء الثالث من فيلم ant man.

واعلن رسميا عن اختيار الممثل الاسمر الشاب جوناثان ماجورز ليجسد هذه الشخصية باحداث الفيلم.



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