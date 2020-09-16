شارون ستون نجمة غلاف مجلة Telegraph magazine بعددها الجديد

أحمد جمال أحمد

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زينت النجمة الكبيرة شارون ستون غلاف العدد الجديد من مجلة Telegraph magazine المقرر صدوره لشهر أكتوبر المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، غلاف المجلة الذي ظهرت عليه شارون بإطلالة انيقة من تصميمات ماركة الازياء العالمية التابعة للمصمم Alberta Ferretti.

وفي حوارها للمجلة قالت شارون أنها في عمر الـ 62 تفتقد لمغازلة الرجال لها، أكثر من اي شئ آخر، كما تتمنى عودتها من جديد للعمل بالسينما في اقرب وقت.



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