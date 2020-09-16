أحمد جمال أحمد

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دشنت النجمة درو باريمور برنامجها التوك شو الجديد باسم Drew، والذي يعرض في وقت النهار يوميا، وذلك باستضافة مجموعة من صديقاتها من هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الحلقة التي استضافت بها درو كل من النجمة كاميرون دياز، والنجمة لوسي لو، اللائي شاركنها في بطولة فيلم Charlie's Angels.

وتعتبر درو هذا البرنامج بداية جديدة في مسيرتها، اذ لم يسبق لها التقديم التليفزيوني من قبل، وستدور فكرة البرنامج عن نجمات هوليوود اللائي تخطين الاربعون عام ومكافحتهم في العمل والحياة الاسرية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درو باريمو تستضيق نجمات Charlie's Angels في أولى حلقات برنامجها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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