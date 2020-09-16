أحمد جمال أحمد

Advertisements

ضمن حالات الانفصال التي شهدتها عام 2020، اعلنت مغنية الراب كاردي بي عن سعيها للانفصال عن زوجها بتوقعيها للأوراق الرسمية للطلاق منه بولاية جورجيا.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن طلب الطلاق جاء من جانب كاردي، بعد 3 سنوات من زواجها من مغني الراب offset.

وكان الثنائي يحظيان بشعبية كبيرة لدى جمهور موسيقى الراب، مع امتلاكهم لطفلة في عمر الثانية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاردي بي تسعى للطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.