كيتي بيري توقع أمر عدم تعرض لمترصد لها وزوجها

أحمد جمال أحمد

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كشفت النجمة كيتي بيري عن انها تعاني في الاسابيع الماضية من تتبع مترصد لها، من معجبيها المتطرفين، ما دفعها لتوقيع امر عدم تعرض.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن امر عدم التعرض، يوفر الحماية لكيتي وزوجها وطفلتها حديثة الولادة ديزي من المترصد.

وذكرت الصحيفة ان الشركة تعرفت على شخصية المترصد، وأنه شاب يدعى ويليام وسبق له اقتحام منزل كيتي.



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