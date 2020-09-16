هاري ستايلز يؤجل حفلاته الغنائية لـ 2021

أحمد جمال أحمد

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من جديد اتخذ النجم هاري ستايلز قرارتأجيل جولته الفنية الغنائية حول العالم، لعام 2021 لحين انحسار ازمة تفشي فيروس كورونا بشكل اكبر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن النجم البريطاني الشاب، يحضر لجولة غنائية من عدة حفلات باسم Love On Tour تقام بعدد من كبرى المدن.

وحدد هاري موعدا جديدا لانطلاق الحفلات مع نهاية صيف عام 2021 المقبل، على ان تبدأ الجولة بعدد من المدن الإنجليزية.



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