نجم أفلام هاري بوتر يدعم مؤلفة القصص جي كي رولينج بعد الهجوم عليها

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تعرضت المؤلفة البريطانية جي كي رولينج في الشهور الماضية هجوما بسبب تصريحاتها التي هاجمت بها المتحولون جنسيا وهاجمتهم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن النجم روبي كولترين الذي جسد شخصية روبيوس هاجريد، قدم الدعم لروينج في هذه الحرب التي تتعرض لها بتصريحات نقلتها الصحيفة.

وأكد على ان تعليقات رولينج لم تكن مهينة للمتحولون جنسيا وانها كانت فقط تعبر عن وجهة نظرها.



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