لليوم الثاني.. أحمد حلمي يتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة السعادة

تصدر الفنان أحمد حلمي تريند موقع "يوتيوب" لليوم الثاني على التوالي بعد عرض حلقته من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقال حلمى، خلال البرنامج، إنه يقوم بالتحضير لمسلسل جديد؛ ليخوض به الماراثون الرمضاني 2021؛ بعد انقطاع دام 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.

وأكد الفنان أحمد حلمي، أن المخرج شريف عرفة من الأشخاص الذين تسببوا في نقلة كبيرة ومهمة بالنسبة له في السينما بشكل كبير.

وقال حلمي، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "تليفون جالي من مكتب الإنتاج للمشاركة في فيلم عبود على الحدود وهو أول فيلم في حياتي".

وأضاف: "كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة"، وتابع: "قابلت شريف عرفة قبل مشاركتي في فيلم عبود على الحدود وقال لي إن برنامج الأطفال الخاص بي جيد".

واستطرد: "شريف عرفة قالي غني في أول مقابلة لي، وغنيت جانا الهوا، وطلب مني أغنيها بشكل كوميدي، وأعطاني الدور على الفور "، وأكد: "حصلت على 5 آلاف جنيه نظير الدور".

وتحدث الفنان أحمد حلمي، عن مشاركته في فيلم "الناظر" إخراج شريف عرفة، قائلًا: "المخرج شريف عرفة قاللي الدنيا تولع وتتحرق لازم الابتسامة متفارقش وشك طول الفيلم".