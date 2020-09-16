أحمد حلمي يكشفي كيف استغل الدور الثاني للوصول للبطولة

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وأضاف" خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة "ولكن كنت لم أر جدوى بأن أقدم بطولة ليقول الناس (ده فيلم عاطف اللى كان فى الناظر) مثلا، لذلك استغليت منطقة الدور الثانى وكانت فى ذلك الوقت منطقة فارغة لا أحد يشغلها فاستغللتها وقدمت الدور الثانى مع كبار النجوم، حتى بدأت الناس تعرف اسمى وكنت حريصا جدا على تقديم أعمال مختلفة"
يشار إلي أن حل أحمد حلمي، حل ضيف مع النجمة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة عبر شاشة dmc، وتحدث عن اسرار لأول مرة في حياته.
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