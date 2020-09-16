أحمد فهمي يكشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

أكد النجم أحمد فهمي، إن المسحه التي أجرتها زوجته، الفنانة هنا الزاهد، بفيروس كورونا ، جاءت سلبية "

وقال فهمي، خلال لقائه في برنامج "et بالعربي، أثناء زيارته لمركز أورام الفيوم الذي يعالج مرضى السرطان بالمجان، أن سبب عدم زيارة هنا، معاه هو سبب تعابها، مشيراً بأنه

ما تشعر به هو نزلة برد فقط.

يشار إلي أن أحمد فهمي، يحرص على دعم المؤسسات الخيرية دائماً، الخيرية لذلك كان برفقة دكتور مصطفى ثابت، في زيارة لمركز أورام الفيوم الذي يعالج مرضى السرطان، وزيارته لم تكن فقط للدعم المعنوي.