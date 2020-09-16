كلاكيت للمرة الثانية.. أحمد حلمي بتصد ترند اليوتيوب

تصدر الفنان أحمد حلمي، اليوم الثاني على التوالي تريند الفيديوهات الشهير اليوتيوبوذلك بعد عرض الحلقة الثانية من برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس.

وكان اعلن الفنان أحمد حلمي، عن عودته للعمل الدرامي مرة آخرى؛ بعد انقطاع دام لمدة 27 عامًا، وذلك خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الاعلامية إسعاد يونس.

وكشف أحمد حلمي خلال هذا اللقاء عن خوضه الدراما الرمضانية لعام 2021؛ بعد انقطاع دام 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" الذي تم عرضه عام 1993