اقرأ أيضا:
واحتفل حمو بيكا، الخميس الماضي، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.
وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أيام من زواجه.. شاهد.. حمو بيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.