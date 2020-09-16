نرمين الفقي تستعيد ذكرياتها مع مسلسل الليل وآخره

استعادت الفنانة نرمين الفقي ذكرياتها مع مسلسل الليل وآخره من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام". وجاز الفيديو على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي: "كان أحلى مسلسل، أيام جميلة، المسلسل دا مش هيتكرر" اقر ايضا : وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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