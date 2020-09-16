مروة عبد المنعم تتحدى ابنتها في لف المحشي.. فيديو

في تحدي لف المحشي مع ابنتها و علقت قائلة :حور لفت ورق عنب مايجي نشوف.
و حاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
ربنا يخليهالك ، حلوين اوي ، شطورة ربنا يحميها
قدمت الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها أغنية لأول مرة، معقبة: الأغنية من تأليفي وألحاني..حاجة عملتها في البيت.
واسترسلت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على سي بي سي"، "الأغنية بتوصف طبيعة العلاقة بيني وبين حور.
وكشفت أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، متابعة: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا..وشخصية حور أقوي وأصعب من شخصيتي.
وفيما يخص برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية،أوضحت، شعرت بالخوف عند عرض الفكرة..معقبة: أنا ممثلة وفكرة أني أكون مذيعة جديدة عليا.
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