نشرت الفنانة هنا شيحة ، فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - مشاء الله - منورة - عسوله اقرا ايضا :

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لـ 26 أكتوبر يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. هنا شيحة تشعل انستجرام بـ فيديو جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.