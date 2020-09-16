موسى عيسي يحتفل بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

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أحمد جودة - القاهرة - أحتفل أمس المنتج موسى عيسي، وابن شقيقة المخرج طارق العريان، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا وكانت نشرت منة حسين فهمي، بعض الصور الخاصة من الحفل الزفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وأيضا شاركت ياسمين عيسى، زوجة الموزع أحمد إبراهيم السابقة، صورها مع شقيقها بعد كتب الكتاب. يشار إلي أن موسى عيسي، من المنتجين الشباب التي أسطاعت أن تقدم أعمال مميزة مثل "ولاد رزق" والخليه، وبنك الحظ ".

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