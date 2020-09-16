كشف الفنان أحمد سعد، عن حقيقة خصوغة لعمليه تجميل الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا. وأكد " سعد بحسب خلال برنامج ET بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه. وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سعد: لهذا السبب عملت عملية تجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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