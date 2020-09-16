فيلم زنزانة " يشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، وعبير صبري، ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد تهامي وإيمي إسلام.
الفيلم من تأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت.
وتدور أحداث فيلم زنزانة 7 في إطار من الأكشن حول حربي الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، وهو شاب يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ويلتقي بمنصور (نضال الشافعي) داخل الزنزانة الواحدة، فتتبدل حياتهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا العرض الأول لفيلم "زنزانة 7" للفنان أحمد زاهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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