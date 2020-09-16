وقالت عفاف شعيب فى مداخلة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشي: "كان لى لستة ممنوعات وكان صناع الدراما والسينما يقدرون هذا الأمر".
وأضافت عفاف شعيب: والدى كان يرفض دخولى عالم التمثيل ولكن والدتى أقنعته مع وجود لستة من الممنوعات وكان من ضمنها القبلة وبالفعل تعاونت مع عدد من النجوم وهناك من وافق على هذا الأمر.
وأوضحت عفاف شعيب قائلة: أحترم قرار يوسف الشريف وهذا لا يعنى أن النجوم الآخرين لا يقدمون فنا راقيا فكل شخص له حرية فى التعامل وهناك كثير من النجوم يقدمون أعمالا جيدة ولعل من أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وتامر حسنى وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندي لستة ممنوعات.. عفاف شعيب: رفضت القبلات في أعمالي وقرار يوسف الشريف يُحترم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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