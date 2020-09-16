المدرسة في زمن الكورونا.. شاهد ريهام عبد الغفور تشارك جمهورها بـ صورة لها مع ابنها

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورة لها مع ابنها فى اول يوم دراسى، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة : " المدرسة في زمن الكورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعًا يارب ".

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يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.