نشرت الفنانة أحلام فيديو لها من باريس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إ نستجرام". وظهرت أحلام وهي تتشوق لزيارة باريس وتقدم رسالة شكر لدكتور التجميل الخاص بها. اقرأ أيضا من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلام تتشوق لـ باريس وتعرف جمهورها على دكتور التجميل الخاص بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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