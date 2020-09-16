مفاجأة جديدة في واقعة سرقة كيم كارداشيان.. مخطط الجريمة يدلي باعترافات صادمة بعد 4 سنوات

رغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان التي شغلت العالم، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا، وبالأخص موقع "إنستجرام"، سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لأن صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي.



وأضاف السارق: "كيم كارداشيان كانت هدفا سهلا بالنسبة لنا لأنها كانت تمد إلينا معلومات عن مقتنياتها وأماكن تخزينها، نحن اعتبرنا هذه السرقة هدية من الإنترنت".

وتابع: "أشكرها لأنها لم تتوقف عن نشر صور ومنشوارت عن مجوهراتها، وأيضا كان موعد وصول كيم كارداشيان لباريس نشر في الجرائد".



وتمكنت الشرطة من القبض على السارق المزعوم وباقي شركائه من اللصوص بعد العثور على حمض نووي على أصفاد بلاستيكية لـ كيم كارداشيان خاص بالسارق.