متاح الآن.. أصالة تطرح ألبوم لا تستسلم

أعلنت الفنانة أصالة عن طرح ألبومها الخليجى الجديد "لا تستسلم ".

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض المقاطع من الألبوم.

وكتبت معلقة: ألبوم لا تستسلم متاح الآن.

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يذكر أن كشفت المطربة السورية أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".