حدد صناع العرض المسرحى "محل اللعب" موعدا لعرض على مسرح الهناجر بدار الاوبرا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الحالى.
ويفتتح العرض المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.
مسرحية "محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، وهو عن رواية الأميرة والوحش، إعداد وإخراج إيهاب ناصر.
والعرض موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميلو- عز الدين، ومخرج منفذ طارق الشاذلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 22 سبتمبر.. عرض مسرحية محل اللعب بالهناجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.