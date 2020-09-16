مستعينًا بآية قرآنية.. بهاء سلطان يعلن فسخ عقده مع نصر محروس

"إن ينصركم الله فلا غالب لكم" بهذه الآية القرآنية أعلن المطرب بهاء سلطان، عن فسخ عقده مع المنتج نصر محروس عقب تعليق قضيته عدة سنوات في المحاكم.

وكتب بهاء، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،:" الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك( نصر محروس ).