جدير بالذكر أن سلطان، كتب على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك” منذ قليل: "الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)، إن ينصركم الله فلا غالب لكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصر محروس ينفي لـ"دوت الخليج الفني" فسخ تعاقده مع بهاء سلطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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