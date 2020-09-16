نسرين طافش تشارك جمهورها بصور من كوليس مسلسل الوجه الآخر.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها من كوليس مسلسل "الوجه الآخر" وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نسرين طافس على الصور قائلة " كواليس مسلسل #الوجه_الآخر سارة ".

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مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

والعمل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.

