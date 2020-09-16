سيارة محمد رمضان لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ يتوافر منها 800 نسخة فقط في العالم، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770 حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة خلال 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.

كما يمتلك محمد رمضان سيارة رولز رويس كولينان rolls royce cullinan بمحرك مكون من 12 أسطوانة سعة 75ر6 لتر بقوة 571 حصانا مع نظام الدفع الرباعي و يبلغ وزنها 7ر2 طن و تصل من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية و تبلغ سرعتها القصوي 250 كلم/س. أما متوسط الاستهلاك فيبلغ 15 لترا/100 كلم و التي يصل سعرها حتي 5 ملايين جنيه .

واشترى محمد رمضان مؤخرا سيارة مرسيدس mercedes g65 من معرض موسم الرياض للسيارات والتي يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم وتأتي بمحرك V12 سعة 6000 سي سي تيربو مزودوج بقوة 612 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية وسرعتها القصوى 230 كم/س، وتعمل بنظام الدفع الرباعي و محركها متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات طراز gt- tronic . سيارة محمد رمضان مرسيدس mercedes g65 هي أول سيارة من الفئة G يتم تزويدها بمحرك AMG 6000 سي سي والذي يتميز بشاحن توربيني جديد ووحدة للتحكم في طاقة المحرك ما يمنح تشغيل أكثر سلاسة ويقلل من هدر الوقود و سعرها يقارب 6 ملايين جنيه مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سياراته وكماماته وعطلاته.. 5 مشاهد تكشف عن بذخ محمد رمضان في حياته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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