على حمام السباحة.. نيللى كريم ترقص على أغنية "مليونير".. فيديو

تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى للفنانة نيللى كريم ظهرت فية و هى ترقص على أغنية "مليونير"، علي حمام السباحة خلال قضاء أجازتها الصيفية، والذي نال على إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر حققت أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش" حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين.