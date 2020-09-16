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مفيش خناقات تاني.. هند صبري تحتفل بدخول بناتها المدرسة

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احتفلت الفنانة هند صبرى بعودة بناتها إلى المدرسة وانتهاء العطلة الصيفية.
ونشرت هند صبري صورة لبناتها عبر خاصية ستورى على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: أول يوم مدرسة مفيش خناقات تانى بينهم.

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اختارت دار الأزياء الإيطالية الكبيرة ETRO النجمة هند صبري  لتكون الوجه العربي الوحيد الذي سيقوم بالترويج  لحقيبتها الشتوية الجديدة والتي أطلقوا عليها اسم "Pegaso bag" وذلك مع مجموعة من المشاهير العالمى.

الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الأزياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الأول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي والذي تزينت أجمل إطلالات هند فيه بتوقيع etro.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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