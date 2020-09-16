اقرأ أيضا:
اختارت دار الأزياء الإيطالية الكبيرة ETRO النجمة هند صبري لتكون الوجه العربي الوحيد الذي سيقوم بالترويج لحقيبتها الشتوية الجديدة والتي أطلقوا عليها اسم "Pegaso bag" وذلك مع مجموعة من المشاهير العالمى.
الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الأزياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الأول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي والذي تزينت أجمل إطلالات هند فيه بتوقيع etro.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفيش خناقات تاني.. هند صبري تحتفل بدخول بناتها المدرسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.