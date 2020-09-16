وفاة الفنان المغربي أنور الجندي بعد صراع مع المرض وزميله يروي لحظاته الأخيرة

وفاة الفنان المغربي أنور الجندي عن عمر ناهز الـ 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. فالوسط الفني فجع إذا برحيل أنور الجندي الذي فارق الحياة في أحد مستشفيات الرباط، وقد نعاه العديد من النجوم بكلمات مبكية وبينهم الفنان المغربي سعد لمجرد.

وفاة الفنان أنور الجندي بعد صراع مع المرض

خبر حزين تلقاه الجمهور في الساعات الماضية بعد توالي وفيات عدد من النجوم في الأسابيع الماضية، ليتم الإعلان عن وفاة أحد القامات الفنية في المغرب وهو الفنان أنور الجندي الذي فارق عالمنا عن عمر 59 عاماً في احد مستشفيات المغرب بعد صراع طويل مع المرض.

أنور الجندي هو ممثل ومؤلف مسرحي شهير وترترع وسط أسرة فنية واحترف الفن منذ طفولته في عمر الـ 12 عاما. والده هو الراحل الملقب بـ"العملاق" محمد حسن الجندي الذي يملك رصيداً كبيراً من الإعمال المسرحية والسينمائية، اما والدته فهي الراحلة الفنانة فاطمة بنمزيان التي أثرت الساحة الفنية بأعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية شهيرة.

من أشهر أعماله الفنية: فيلم "عبدو عند الموحدين" ومسلسلات "الوصية" و"ربيع قرطبة"، ومسلسل "زهر الباتول" الذي عرض في شهر رمضان 2020.

النجوم يرثون الراحل أنور الجندي

الوسط الفني رثا الفنان الراحل أنور الجندي بكلمات وداعية مؤثرة وبينهم الفنانة سلمى رشيد، و الفنان المغربي سعد لمجرد الذي نشر صورة الراحل وكتب في رثائه :" ستفتقدك الساحة الفنية تغمدك الله بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون".

الفنان الدوزي من جهته رثا الفنان الراحل عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "نجمة أخرى من نجوم الفن والمسرح المغربي تنطفئ.. رحل اليوم الفنان القدير أنور الجندي الى دار البقاء تاركاً ورائه سجلا حافلا يخلّد لمسيرة من العطاء الفني.. ولهذا المصاب الأليم نتقدّم بأحر التعازي لأسرة الجندي".

اما الفنان المغربي رشيد الوالي فرثا الراحل بتدوينة طويلة تحدث فيها عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الجندي خلال فترة دخوله المستشفى وكتب قائلاً :"انتقل إلى دار البقاء الأخ والفنان أنور الجندي ….هذا الخبر شكل لي صدمة، لأن آخر عهدي به منذ أربعة أيام حيت نزلت من غرفة والدتي في ساعة متأخرة ليلا ، ومررت بالقرب من المستعجلات بالشيخ زايد فلمحت عيني خيال أنور الجندي وهو على فراش لأقترب أكثر من النافذة فتأكدت من أنه هو بعين بعد أن شاهدت أخاه حسن غير بعيد ..".

وتابع قائلا :" طرقت الباب ودخلت وسألته ليخبرني بأنه يشعر بضغط على قلبه وضيق شديد وارتفاع في السكري وهو في انتظار الصعود الى غرفة يقوم فريق المستشفى بتحضيرها له . تجاذبنا اطراف الحديث وحاولت تغييرمجرى النقاش ليكون فيه الامل ونسيان المرض وتحدثنا بعد ان دخل ابنه عن المشاريع ..وتركته في رعاية الله. وفي الغد اتصلت فلم يكن هناك رد .وبعد غد اخبرني حسن بأنه انتقل الى المستشفى العسكري بغرفة الانعاش والزيارة ممنوعة حتى على المقربين. واليوم يصلني الخبر .ولا حول ولاقوة الابالله".

وقدم الوالي تعازيه لأسرة الراحل قائلاً :"عزائي لابنه وأسرته وكل العائلة ...دون ان أنسى شهادتي في الرجل والذي عرف بلطفه وغيرته على الميدان الفني وعلى رفقائه كما كان يكتب وكله فرح لأن من خلال مسرحياته سيشتغل عدد من الممثلين وسيتفرج الجمهور وسيستمتع الجميع ...إنا لله وإناإليه راجعون.