طاهر أبو ليلة يهنئ محمد إمام بمناسبة عيد ميلاده

حرص الفنان طاهر أبو ليلة علي تهنئة الفنان محمد إمام بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث شارك جمهوره بفيديو يوجه له رسالة تهنئة من خلاله عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : عيد ميلاد سعيد يا محمد وسنة سعيدة عليك يا نجم وديما من نجاح لنجاح ومنتظرينك في رمضان في مسلسل الملك وان شاء الله تكسر الدنيا.

يشار أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

كما أنه استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "الملك " ، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2021 .

يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.