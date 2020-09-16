بهذه الكلمات.. زوجة رامى جمال تغازله عبر "الإنستجرام"

ونشرت ناريمان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها مع زوجها رامى جمال، وعلقت قائلة"بتمنالك كل حاجة حلوة وبتمنالك تحقق كل حاجة بتتمناها ربنا يديك على اد قلبك الأبيض وطيبتك اللى مش شبه اللى حواليك ابدا دى، اشوفك زي مابتمني وبتتمني ويارب تبطل تقلش عليا وتبعتلي استيكرز غريبة أنا وأصحابك يارب".
يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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