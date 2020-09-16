ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها، ظهرت فيه بفستان قصير، من إمام البحر، وبدأت بحركات تغازل بها جمهورها، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفستان قصير.. نسرين آمين تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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