فيلم احكيلي لماريان خوري ينافس في مهرجان مالمو للسينما العربية

يشارك فيلم احكيلي للمخرجة ماريان خوري خلال شهر أكتوبر المقبل في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية المقام في الفترة ما بين 9 وحتى 13 أكتوبر المقبل.

وحصل فيلم احكيلي على جائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصل مؤخرًا على جائزتي مسابقة الفيلم المصري ولجنة تحكيم الفيلم اليورو متوسطي وذلك في إطار منافسته في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.

حصد الفيلم العديد من الأراء النقدية الإيجابية، فكتبت مجلة Variety " "نواجه من خلال فيلم إحكيلي الأسرار والألام، حيث يغوص الفيلم في تاريخ عائلاتنا وهويتنا وجذورنا الجغرافية من خلال بعض الأسئلة الوجودية والعاطفية" و جريدة Daily Star "من خلال يوسف شاهين، يُسلّط فيلم احكيلي الضوء على التراث العالمي، ويذكّر الجمهور بالمهاجرين الموهوبين من كل أنحاء الوطن العربي، بما فيهم جدته وعمته اللاتين جاءتا من سوريا"، وكتب عصام زكريا " يبدو «احكيلى» كفيلم منزلى الصنع بسيط، من تلك النوعية التى راجت مؤخرًا، ولكنه يُخفى تحت هذا السطح الهادئ أعماقًا مخيفة وعوالم بديعة من المشاعر والأفكار".

وتدور الأحداث خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، “الأم” هي مخرجة الفيلم ومنتجته ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.