بعد اعتراض نقابة الممثلين.. تفاصيل حذف مشاهد عمر كمال من فيلم زنزانة 7.. شاهد

كشف المطرب عمر كمال عن التفاصيل الخاصة بحذف مشاهده التمثيلية بفيلم "زنزانة 7" المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال عمر كمال فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى": "فور علم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بمشاركتى فى فيلم "زنزانة 7" هددت النقابة بوقف تصوير الفيلم".

وأضاف: "اضطر صناع الفيلم إلى حذف مشاهدى من الفيلم حتى يمكن عرضه، وهى عبارة عن مشاهد داخل السجن الذى يجمع بين بطلى العمل أحمد زاهر ونضال الشافعى".

وأوضح: "كانت مشاهدى تجمعنى بالثنائى وأقدم أغنية بعنوان "الجدع" والتى توضح معنى الصداقة وتعبر عن مدى العلاقة العدائية بين الطرفين، وبعد تهديد نقابة الممثلين قرر صناع العمل الاستعانة بالأغنية فقط كدعاية للعمل وتم حذف مشاهدى".

يذكر أن الفيلم يقوم ببطولته أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.